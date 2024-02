Darmian | «Io campione di lettura! Mourinho mi parlava dell’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 febbraio 2024)ha parlato a Radio Serie A. Il difensoreprotagonista del format ‘Storie di Serie A. Le sue parole sulla sua carriera e non solo. INIZI ?si esprime così sul premio miglior lettore vinto da bambino e sugli inizi: «Mi ricordo! Rescaldina piccolo paesino dove sono cresciuto, ci torno spesso e volentieri. Torno alle mie origini, dove ci sono i miei genitori e miei amici storici. Era un’estate e c’era un concorso, leggevo tanti libri e ho vinto. Sogno? Avevo questo sogno come penso ce l’abbiamo tutti i bambini. Passione e divertimento in primis, perché mi ritrovato con i miei amici all’oratorio, giocavamo da quando finiva la scuola alla sera. Col lavoro è diventato realtà. All’oratorio si imparava a stare insieme, a condividere la passione del pallone e non solo. Era momento di aggregazione e piacere, da lì ...