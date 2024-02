(Di mercoledì 21 febbraio 2024)indove a restare ko sarà l’attaccante, uno dei migliori per rendimento all’internoformazione di Zaffaroni. Il 22enne, già costretto a saltare l’ultima gara disputata e persa col Bari per 1-0 ha riportato una lesione al collaterale laterale del ginocchio sinistro che lo costringerà a saltare le prossime tre sfide con Ascoli, Spezia e Sampdoria. Tre appuntamenti decisivi per alimentare le speranze di mantenimentocategoria dei lombardi.dovrà restare fermo una decina di giorni per poi sottoporsi nuovamente a controlli medici che potranno meglio delineare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. L’assenza costringerà quindi Zaffaroni a valutare il possibile impiego dell’ex bianconero Manzari nel consueto ...

La Lazio potrebbe perdere di nuovo Casale per la sfida di domani contro il Frosinone. Il difensore biancoceleste ieri non si è allenato... (calciomercato)

Tegola in casa della Feralpisalò. Ko Compagnon: Infortunio grave per Compagnon della Feralpisalò: lesione al ginocchio lo terrà fuori per tre partite cruciali. Zaffaroni valuta alternative in attacco. Carraro e Giudici in dubbio.

Squalifica Jovic, che tegola per il Milan: Pioli lo perde in sfide chiave: Una sconfitta che ancora brucia quella in casa Milan contro il Monza, che si sta portando dietro uno strascico di polemiche a Pioli per il massiccio turnover ...

Tegola Bayern Monaco: Tuchel costretto al cambio forzato: BAYERN MONACO INFORTUNIO MAZRAOUI - Altra tegola in casa bavarese, che rischia di perdere un titolare per il ritorno contro la Lazio ...