F1 test Bahrain 2024 | Sainz | “Dobbiamo ridurre il gap dalla Red Bull Addio è stato una sorpresa”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Al momento le sensazioni sono normali, Ci sono ancora 24 gare davanti a noi. Ma quando arriveranno gli ultimi weekend da pilota Ferrari sarà sicuramente emozionante. Qui ho incontrato grandi persone e tifosi in tutto il mondo che mi hanno fatto sentire a casa”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos, dopo il primo giorno deidi F1 in: “L’anno scorso eravamo in ritardo di quattro o cinque decimi sul ritmo gara rispetto alla Red, avevamo piste in cui andavamo bene come Singapore. Con un approccio diverso e una macchina diversa, quest’annoquel gap. Sono sicuro che la squadra mi supporterà fino all’ultima gara”. E sul suoa fine stagione: “L’è stata una, ero pronto a ...