Calciomercato Milan | addio a Takehiro Tomiyasu Ha vinto l’Arsenal…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Obiettivo sfumato sul mercato per ilha trovato l’accordo con l’Arsenal: sarà rinnovo con i Gunners Niente da fare per il. Si allontana un obiettivo di mercato dei rossoneri. Il difensore dell’Arsenal,, ha trovato l’accordo con i Gunners per il prolungamento del contratto. Quello del giapponese ex Bologna era un profilo attentamente monitorato dalla dirigenza rossonera lo scorso mese di gennaio. Il difensore classe ’98 ha disputato complessivamente 64 gare con il Bologna con un contributo di 3 reti e 3 assist. Con i Gunners sin qui 73 gettoni con un goal e sei assist in tutte le competizioni. Ilora deve necessariamente depennare il nome didalla lista della spesa. Il giapponese ha trovato l’accordo con l’Arsenal ...