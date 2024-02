Il delitto di Novi Ligure commesso da Erika De Nardo e Omar Favaro | che fine hanno fatto gli assassini

Accadde oggi: 21 febbraio, almanacco del giorno: ... Canada, diventando la prima persona a compiere la traversata dell'Oceano Pacifico in solitaria con una mongolfiera 2001 " Compiuto il Delitto di Novi Ligure da parte di Erika e Omar Jorge Mario ...

Troppa cronaca nera: ... non appena ricomincia la stagione, l'efferato delitto si trasforma subito in spettacolo. Quest'anno, appunto, va in onda il 'Garlasco Show'. Archiviati il 'Cogne Show', l''Erba show', il 'Novi ...

Alassio, successo per il corso antiviolenza 'Contrasto alla violenza sulle donne e al femminicidio': Celebre per le indagini di cui si è occupato nel corso della sua brillante e lunga carriera - dalla Strage di Capaci, alla strage di Erba, al serial killer Bilancia, al delitto di Novi Ligure, al ...