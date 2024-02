Salerno | cadono calcinacci in via Carmine | tragedia sfiorata

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 13 febbraio 2024) Unache poteva costare cara a molte persone. In via, a, nel corso della giornata di ieri, nei pressi della farmacia Galeno, si sono distaccati alcunida un balcone. Per fortuna in quel momento non vi erano pedoni ed il distacco non ha avuto particolari conseguenze. Sul posto, a, c’è stato l’immediato arrivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. Un residente, per l’occasione, ha dichiarato: “Senza parole per l’incuria di questi palazzi. Se qualcuno si fosse trovato a percorrere il marciapiede al momento del crollo sarebbe stato un dramma.“ Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Segui ZON.IT su Google News.