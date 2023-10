Pdl violenza a scuola | Rossano Lega a Notizie com | “Vogliamo restituire autorevolezza agli insegnanti”

Leggi su notizie

(Di martedì 3 ottobre 2023) Approda in Aula alla Camera la proposta di legge contro le violenze sui docenti. Entro giovedì potrebbe essere approvata. In esclusiva a.com, il primo firmatario il deputato dellaSasso, ex sottosegretario all’Istruzione. “La legge sta per essere votata in Aula e prevede l’inasprimento delle pene per chiunque usi violenze nei confronti di un insegnante. Non c’è solo l’aspetto repressivo della modifica di alcuni articoli del Codice Penale, ma anche l’istituzione di un osservatorio che avrà il compito di monitorare il fenomeno della, di relazionare al Parlamento e individuare al Ministero quali strategie individuare per gestire al meglio le conflittualità e migliorare il rapporto della comunicazione trae famiglia”. (Ansa Foto/Pexels.com) – ...