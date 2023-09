Formazioni ufficiali Lazio-Torino | le scelte dei due allenatori

(Di mercoledì 27 settembre 2023), ledei dueper il match valevole per la sesta giornata di Serie A Diramate ledi, match di Serie A in programma alle 20:45.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic; Sanabria Zapata. Allenatore: Juric.

Formazioni ufficiali Napoli-Udinese : le scelte dei due allenatori in vista del match in programma alle ore 20:45 allo Stadio Maradona Comunicate ...

Inter-Sassuolo in campo tra poco per la partita della 6ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, ...

Pochettino ha tanti infortunati e una marea di problemi, inclusa una pessima classifica, ma il principale problema del Chelsea in questo momento, ...

All’Olimpico, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Commenta per primo Ecco ledi Inter - Sassuolo (calcio d'inizio ore 20.45). Inter (3 - 5 - 2) : Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. ...Commenta per primo Ecco ledi Napoli - Udinese (calcio d'inizio ore 20.45). Napoli (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Empoli-Salernitana, le formazioni ufficiali: Dia c'è ma parte dalla panchina TUTTO mercato WEB

Empoli-Salernitana, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Formazioni ufficiali Como-Sampdoria: ecco le scelte di Longo e Pirlo per la settima giornata di Serie B La Sampdoria scende in campo contro il Como per la settima giornata della Serie B 2023/24. Il ma ...Iniziato ieri con Juventus-Lecce, il turno infrasettimanale prevede anche un interessante Inter-Sassuolo. Reduci dalla vittoria contro i bianconeri, gli emiliani cercheranno un’altra impresa e ...