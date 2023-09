A breve Google potrebbe lanciare un abbonamento “all-in-one”

Un tribunale americano ha ritenuto Google colpevole di violazione di brevetti per la tecnologia usata in Chromecast L'articolo Google attraversa ...

Google ha brevetta to una nuova tecnologia per tentare di migliorare le prestazioni della fotocamera sotto il display . L'articolo Google brevetta ...

... per Khan le politiche di antitrust attuali sono penalizzate da una visione troppo atermine, ... i colossi come Meta,e Amazon sono ora sotto sorveglianza. L'Italia Quello che succede ...Eppure, quando è stato lanciato,non era il primo motore di ricerca, ma ne esistevano di più noti come per esempio Altavista. In unperiodo, però, il motore di ricerca si è affermato ...

Google mangia tutti Panorama

Google a processo negli Usa, Apple rischia in Cina: la politica sfida ... Strisciarossa

Il colosso propone importanti novità per tutti i suoi utenti: l’app più famosa di Google ha implementato le sue funzionalità ...Google ha annunciato l’arrivo di Android 14, si aggiorna quindi il sistema operativo degli smartphone che accolgono la release digitale e mobile di Google. Come tutti gli anni, i vari modelli di ...