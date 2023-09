Al via la “Notte dei ricercatori Streets’ Federico II”

(Di martedì 26 settembre 2023) Il Premio Nobel Giorgio Parisi, la direttrice Direttrice del Dipartimento Vulcani INGV Francesca Bianco, lo scrittore Maurizio de Giovanni con la Polizia Scientifica tra i protagonisti delladeiSTREETSII – al via il 29 settembre in diverse sedi dell’Ateneo Al via il 29 settembre 2023 il fitto programma di eventi della ‘deiII che prevede attività in varie sedi dell’Ateneo con la partecipazione di numerosi scienziate e scienziati federiciani. Tra le molteplici iniziative di divulgazione scientifica la conferenza “Complessità e il volo degli uccelli” del Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi e la narrazione dello scrittore Maurizio de Giovanni da una scena del crimine ricostruita dalla Polizia ...

La studentessa milanese oggi e domani in tribunale a Tempio Pausania interrogata come vittima. Il processo rischia altri slittamenti

In via Epomeo arriva la Notte Azzurra . Un evento da non perdere con tanti ospiti e tanta musica. Una serata da non perdere quella in programma ...

... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nellaa Muro ... Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia:del Mare sold out. ..."Litigavano spesso, mai in quel modo" raccontano i vicini diMaggiuluvedi. Venerdìle urla strazianti svegliano l'intero caseggiato che si riversa in strada. La scena che si presenta ...

Notte Europea della Ricerca: come cambia la viabilità Comune di Macerata

Notte Azzurra a Soccavo, chiusa Via Epomeo. Dispositivo di traffico Napolike.it

E' successo la scorsa notte in via Scarlatti. Due persone si sono presentate a casa del titolare per reclamare i soldi. Prima la lite verbale, poi l'aggressione. I carabinieri hanno sequestrato un ...Escalation di furti di ruote, marmitte e catalizzatori delle Smart parcheggiate lungo le strade di Ostia. Dal lungomare a piazza Calipso fino a via Cagni e via Casana, solo per citare i ...