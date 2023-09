Trevisani | «Rosa Inter? Tra Arnautovic e Sanchez meno 30 partite»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023)parla delladell’, che si è allungata dal mercato. Il dubbio rimane in attacco, con– infortunato – eCALMA ? Riccardo, ospite di Pressing, sulladell’: «Turnover di coppa? A partee Asllani, non è che Inzaghi abbia fatto questo ampio turnover con la Real Sociedad. L’non peggiora quando cambia, forse qualcosa perde in avanti. Perché se Dzeko ti garantiva tanto,ti saltano 30l’anno in due. L’è più calma, consapevole e matura rispetto allo scorso anno».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...