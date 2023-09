Maylis Besserie disseppellisce i resti di William B Yeats | che torna a parlare

(Di domenica 24 settembre 2023) Secondo romanzo di una trilogia dedicata all’Irlanda (il primo si concentrava sugli ultimi giorni di vita di Samuel Beckett, mentre il terzo sulla nutrice di Francis Bacon), I dispersi amori first appeared on il manifesto.

... il 2 ottobre, affidata allo scrittore cileno Benjamin Labatut, e poi l'arrivo del messicano Guillermo Arriaga, la scrittrice francese, Petros Markaris, giallista di fama ...... tradotti, e studiati, nonostante la loro scorrettezza politica, argomento, però, spesso ignorato dai loro studiosi, come succede, ad esempio, nel romanzo I dispersi amori, di(...

Maylis Besserie disseppellisce i resti di William B. Yeats, che torna a ... Il Manifesto

Recensione del romanzo "I dispersi amori" di Maylis Besserie ALIBI Online

ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie. Secondo ro ...Scopri il Campania Libri Festival: l'evento letterario che non puoi perdere. Incontri con autori di fama, workshop creativi e dibattiti.