Universitari | sempre più caro - affitti Studenti fuori sede presi per la gola E spuntano perfino i letti a castello

Nel panorama degli affitti studenteschi, Milano continua a mantenere la corona come la città più cara d'Italia per gli universitari . Il 2023 vede ...

Da Firenze a Pisa, passando per Siena e Perugia: rincari intorno al 20%. Una stanza singola costa 550 euro...sul territorio e investiredi più sulla figura professionale dell'infermiere, tenendo conto di tutte le sfaccettature di questo lavoro". Molto spesso capita, però, che i corsinon ...

Universitari, sempre più caro-affitti. Studenti fuori sede presi per la ... LA NAZIONE

"Mancanza di stanze e costi elevati": per gli studenti universitari è sempre più difficile trovare una casa ForlìToday

In base ad un’indagine sempre del Sunia, il 60,4% vorrebbe tanto una stanza ... Situazioni analoghe nelle altre città universitarie della Toscana e dell’Umbria. Una singola costa 300 euro al mese, ...Militarizzazione. Attualmente in Italia assistiamo a un fenomeno ormai sempre più dilagante nelle scuole e nelle università. In questi istituti non vi è più spazio per i partigiani e per coloro che ...