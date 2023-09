Qualificazioni Eurobasket Femminile | i gironi e il programma

(Di giovedì 21 settembre 2023) Sorteggi eseguiti, urne chiuse epronti. Siamo entrati ufficialmente nel clima degli Europei di Basket Femminili che nel 2025 si disputeranno anche in Italia. Si parte a novembre con i primi incontri deidi qualificazione. L’Italia è stata collocata nel gruppo I insieme alle altre tre nazioni ospitanti, ovvero Repubblica Ceca, Germania e Grecia ed ha un posto già garantito nella rassegna continentale. Andiamo dunque a scoprire come sono composti gli altrie quando si disputeranno leall’. Crediti foto: Italbasket Facebook Questi dunque istabiliti. Le partite si disputeranno in tre finestre tra Novembre 2023 e febbraio 2025. La prima sarà appunto il prossimo novembre, poi si tornerà in scena nello ...

