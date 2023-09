Msc conferma a Fincantieri le altre due navi Explora

(Di giovedì 21 settembre 2023) La divisione crociere del gruppo MSC hato oggi l'ordine di duea idrogeno per il brand di lussoJourneys conndo l' impegno a raggiungere zero emissioni di ...

Per Pierroberto Folgiero, ad Fincantieri, il nuovo contratto conè "un segnale di crescente vitalità del settore crocieristico. Il nostro futuro dipenderà dalla capacità di guidare l'evoluzione ...Genova . La Divisione Crociere del Gruppoha confermato oggi l'ordine di due navi a idrogeno per il suo brand di lusso Explora Journeys con Fincantieri, confermando il suo impegno a raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2050, ...

