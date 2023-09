Bar | sul cappuccino spunta una scritta geniale | Questo è marketing a livello avanzato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 21 settembre 2023) Come fare in modo che un cliente della mattina torni anche la sera? In un bar italiano èto uncon unadiversa dal solito. Non c'è il nome o un disegno, ma una domanda (). Insieme all'esplosione dei social, sono nate nuove forme d'arte. Probabilmente la 'latte art' esisteva anche prima, ma era nota a pochissime persone. Grazie ai video sui social, è diventata estremamente popolare negli ultimi dieci anni. Si tratta di un'arte molto singolare che prevede, di base, creazione di disegni, scritte e motivi sulla superficie di bevande a base di caffè e di latte, quindi soprattuttoo caffè latte. Alcuni bar sono specializzati intipo di arte e assumono solo baristi... artisti. Si tratta di opere d'arte effimere, non c'è dubbio: dopo aver ...