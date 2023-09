Champions | Howe | contro il Milan sarà partita complicata e ardua

Curiosità: Edward John Frank Howe, meglio conosciuto come Eddie Howe (Amersham, 29 novembre 1977), è un allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo difensore, attualmente alla guida tecnica del Newcastle.

Dopo il trasferimento estivo Tonali torna a San Siro per la sfida di Champions. «Ci sarà anche mio papà, chissà se tiferà per me almeno stasera o continuerà a essere milanista» ...La tempesta che si è abbattuta su Milano ha messo in difficoltà il Newcastle che ha violato il regolamento UEFA ...