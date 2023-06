(Di sabato 10 giugno 2023) Roma, 10 giu. -(Adnkronos) - Nell'ambito del processo competitivo relativo a Netco, "in questi momenti siamo in pieno procedura non posso entrare in dettagli.Iprobabilmente saranno un po' piu'di quanto si immaginasse ma non drammatizzerei: c'è uno scenario in evoluzione". Così Dario, presidente di Cdp, intervistato alla Festa dell'Innovazione organizzata a Venezia da 'Il Foglio'.ricorda come "l'Italia è al terz'ultimo posto in Europa per utilizzo della fibra, e abbiamo due società con sinergie che possono essere sfruttate". "La scelta di separare la rete e sviluppare la concorrenza sui servizi mi sembra sostenibile" conclude.

Lo scorso maggio Dariol'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti aveva precisato che CDP non si sarebbe ritirata dalla gara per la Netco di: "CDP sta ancora rivedendo la ..."Speriamo che prenda la migliore direzione per il Paese". Cosi' Dario, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, interpellato sul dossiera pochi giorni dalla presentazione delle nuove offerte per la rete infrastrutturale del gruppo di ...... Dario(nominato da Mario Draghi) e Mario Rossetti. Butti infatti ha (aveva) in mente un piano ribattezzato " Minerva ": la rete deve restare in capo non a Open Fiber, ma a, la quale ...

Tim: Scannapieco, 'tempi un po' più lunghi del previsto' Utilitalia

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - Nell'ambito del processo competitivo relativo a Netco, "in questi momenti siamo in pieno procedura non posso entrare in dettagli.I tempi probabilmente saranno un po' piu' ...“L’Italia ha una base industriale molto diversificata, seconda solo alla Cina, quindi ha una resistenza agli shock molto forte. L'ad a margine dell'Italy Capital Markets Forum: 'Il piano non è solo op ...