Salvini | il Mes ora non è utile e non serve

(Di sabato 10 giugno 2023) "Il Patto di stabilità deve garantire il lavoro agli italiani e agli europei, quindi no al ritorno all'austerity, il Mes ora non è, non ha senso, non; abbiamo visto gli italiani che hanno ...

... quindi no al ritorno all'austerity, ilora non è utile, non ha senso, non serve; abbiamo visto ... Lo ha detto il ministro e vicepremier Matteoparlando con i giornalisti a margine del Forum ......"non è utile, lo era qualche anno fa, non è conveniente, non è la strada migliore, non per l'Italia ma per l'Europa". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ...Abbiamo il Pnrr e i Btp italiani", ha dettosul tema della ratifica del, da parte del governo Meloni. "Non sottoscriveremo mai ilMai non appartiene al mio vocabolario, ma ilnon ...

Salvini, attacco all’Ue: “Timmermans Da ricovero coatto. Il successo del Btp dimostra che il Mes non serve” La Stampa

Il Mes adesso non è strumento utile, non ci serve. Non ha senso". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo alla domanda di una giornalista, a ...(askanews) - "Il Patto di stabilità deve garantire il lavoro agli italiani e agli europei, quindi no al ritorno all'austerity, il Mes ora non è utile ... Lo ha detto il ministro e vicepremier Matteo ...