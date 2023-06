Pesce non tracciato in una pescheria-ristorante di Anzio | 2mila euro di multa

(Di sabato 10 giugno 2023)– I Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio con il supporto dei Carabinieri delle Compagnie del Gruppo Frascati, del Nucleo cinofili di Roma, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Elicotteristi di Pratica di Mare. Sono state, inoltre, controllate 2 attività commerciali, dove sono state riscontrate diverse mancanze: – in unsono state elevate sni amministrative per circa 5600 € per mancata applicazione delle procedure previste in materia di HACCP, per l’attivazione di un deposito senza la prevista comunicazione alle autorità competenti e per aver impiegato dipendenti forniti da soggetti privi delle specifiche autorizzazioni del ministero del lavoro e delle politiche sociali; – in una ...

... avvicinato il suo avversario, che sostava davanti ad una bancarella del, gli esplodeva ... ed in particolar modo le Forze di Polizia, hanno dimostrato che in questa provinciaè possibile ......Quest'insalata diè un piatto nobilmente proteico, più che digeribile e bilanciato, per tutto l'anno e compatibile con una dieta "sportiva" di Simonetta Li Pira I NGREDIENTI X 4: 2 cedri...poteva mancare un momento dedicato ai bimbi. Infatti Sabato pomeriggio, dalle ore 16.00, grazie ... porchetta, fritto di, olive ascolane e mozzarelline fritte. "Invito tutti a fare due passi ...

Alberto Luca Recchi: "Basta mangiare pesce spada e palombo, non siamo uomini delle caverne" RaiNews

Trent'anni fa è uscito su Game Boy The Legend of Zelda: Link's Awakening: perché è ancora un tassello importante per la serie di NintendoNon solo non avevano voluto pagare i ristoratori per aperitivo e cena, ma li avevano anche minacciati, estorcendo loro alcune centinaia di euro ...