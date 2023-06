Summer Game Fest 2023 | i giochi più attesi

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’estate è alle porte e con essa anche il, l’evento videoludico che ha preso il posto dell’E3 come appuntamento principale per gli appassionati di. Ilsi è tenuto l’8 giugno alle 21:00 (ora italiana) ed è stato presentato da Geoff Keighley, il noto giornalista e conduttore che ha ideato anche i TheAwards. Lo show è stato ricco di novità, annunci e trailer da più di 40 editori, tra cui Sony, Xbox, Activision, Capcom, Square Enix, EA e molti altri. Nella serata di apertura sono stati presentati oltre 35, con trailer e aggiornamenti sul processo di sviluppo e persino alcuni annunci sulla data di uscita. L’intera serata del ...

Il cast della serie TV di The Witcher ha lasciato un messaggio ai videogiocatori di tutto il mondo durante ilFest dell'8 giugno, mostrando un nuovo trailer e ricordando la data d'uscita della terza stagione . Cinque nuovi episodi della serie Netflix saranno pubblicati il 29 giugno, mentre altri ...Ieri sera, durante ilFest, è stato mostrato il trailer gamepaly di lancio di Crash Team Rumble , titolo 4v4 in cui si sfidano i personaggi dell'universo del marsupiale. Potete vedere il filmato in fondo alla ...HoYoverse, lo studio cinese noto per aver creato Honkai Impact 3rd e Genshin Impact , ha condiviso un nuovo trailer del suo ultimo gioco di ruolo durante ilFest 2023. Honkai: Star Rail , questo il titolo dell'RPG a turni gratuito disponibile in questo istante su PC e dispositivi mobile, arriverà su PS5 nel corso dell'ultimo trimestre dell'...

Durante l’ultimo Summer Game Fest è stato presentato nuovamente Lies of P, questa volta è stata annunciata la data d’uscita e l’immediata disponibilità della demo Lies of… Leggi ...Un teatro moderno e pieno di persone, un palco su cui si sono alternati sviluppatori e star del cinema: sarà sufficiente a riportare in auge le vecchie conferenze