Le lacrime sono scese a Valladolid

(Di lunedì 5 giugno 2023) Calcio iberico: 06/05/2023 On alle 00:29 CEST Tutti quelli sotto dipendevano da se stessi, e anche se non tutti hanno rispettato, è stato Pucela a pagare con la retrocessione per lo 0-0 contro il Getafe Per quanto riguarda la vibrante lotta europea, l’Osasuna ha preso il duello diretto contro il Girona e ha anche lasciato l’Athletic e il Rayo senza opzioni Sei squadre hanno rischiato la vita. Uno è stato bruciato. Tutti dipendevano da se stessi e nonostante il fatto che solo Celta e Cadice rispettassero,ha pagato il pifferaio. Gli uomini di Paulo Pezzolano nonriusciti a segnare contro il Getafe e lo 0-0che ne è valsa la pena per pochi minuti, li ha condannati alla Seconda Divisione. Ed è che il poker di pareggi nella zona bassa lo ha lasciato praticamente com’era. Quello che ha sofferto di più è stato ...