Ultime Notizie Roma del 28-05-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 maggio 2023)dailynews radiogiornale delle ritrovati l’ascolto ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio nuove esplosioni a Kiev dove le autorità riferiscono che la difesa aerea in versione l’allarme aereo è scattato sulla capitale Ucraina intorno all’una di notte ora locale ma mezzanotte in Italia ed è attiva in gran parte delle regioni del paese una persona è morta in seguito alla caduta di alcuni detriti l’esercito ucraino abbattuto oltre 40 droni nell’attacco di questa notte su chi è Secondo l’amministrazione militare della capitale si tratta della Traco più imponente condotto dalla Russia dall’inizio dell’invasione il presidente bielorusso Alexander lukashenko sarebbe in condizioni critiche lo scrive tutto intero l’oppositore Valeri già candidato alla Presidenza del paese ex ambasciatore degli Stati Uniti a marito di Veronica Stefano ...