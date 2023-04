Iran, due donne aggredite in un negozio perché non indossavano l’hijab. Il video diventa virale (Di domenica 2 aprile 2023) Due donne sono state aggredite in Iran e successivamente arrestate perché non indossavano l’hijab. In un video diventato virale, si vedono le due donne all’interno di un negozio che attendono di essere servite dal personale. Successivamente un uomo che sembra passare in quel momento davanti al negozio entra e si rivolge a loro. Quindi afferra un contenitore di yogurt da uno scaffale e lo rovescia ripetutamente addosso alle due donne. L’uomo viene poi cacciato fuori del negozio dal proprietario. Le due donne sono state successivamente arrestate perché non indossavano l’hijab e l’uomo – ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 aprile 2023) Duesono stateine successivamente arrestatenon. In unto, si vedono le dueall’interno di unche attendono di essere servite dal personale. Successivamente un uomo che sembra passare in quel momento davanti alentra e si rivolge a loro. Quindi afferra un contenitore di yogurt da uno scaffale e lo rovescia ripetutamente addosso alle due. L’uomo viene poi cacciato fuori deldal proprietario. Le duesono state successivamente arrestatenone l’uomo – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : VIDEO | Iran, versa yogurt in testa a due donne perché senza velo. Emesso un ordine di arresto per le due donne e p… - Corriere : Iran, tira yogurt in testa a due donne senza velo: un altro uomo lo caccia dal negozio - ilpost : Il video di due donne iraniane aggredite in un negozio con un barattolo di yogurt, e poi arrestate perché non indos… - SecolodItalia1 : Iran, due donne aggredite in un negozio perché non indossavano l’hijab. Il video diventa virale… - Mariateresa1316 : RT @Gianl1974: ?? In Iran, le donne senza hijab sono state cosparse di yogurt e poi arrestate In Iran, due donne che si sono rifiutate di c… -