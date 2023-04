Chiaia | perseguita ex moglie e aggredisce poliziotti

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 2 aprile 2023)l’ex: arrestato dagli agenti di Polizia un 35enne napoletanoexagenti di Polizia. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Dohrn, sono stati avvicinati da una donna visibilmente agitata. La donna era in compagnia delle due figlie. La stessa ha riferito che, poco prima, il suo ex marito l’aveva minacciata di morte telefonicamente se non gli avesse fatto vedere subito le bambine. Ihanno immediatamente accompagnato la donna presso gli uffici della Questura per sporgere denuncia in merito all’accaduto. Poco dopo, su disposizione la ...