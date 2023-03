LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Miami 2023 in DIRETTA: inizia la partita, l’azzurro ci crede! (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.03 Jannik Sinner è il primo a scendere in campo, seguito poco dopo da Alcaraz. 1.03 Alcaraz, qualora perda con Sinner, non sarà più n.1 del mondo nella classifica ATP: Novak Djokovic tornerebbe davanti. 1.02 In caso di vittoria, Sinner resterebbe n.9 nel ranking ATP, ma supererebbe Tsitsipas nella Race, diventando n.4. 1.00 Di sicuro Sinner dovrà evitare l’atteggiamento remissivo e arrendevole mostrato ieri da Taylor Fritz: l’americano è sembrato scendere in campo già sconfitto. 0.59 L’approccio e la volontà di lottare su ogni singolo punto saranno le chiavi di questa partita. Sinner, a nostro avviso, contro Alcaraz parte sempre 50-50: d’altronde lo dicono i ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.03 Jannikè il primo a scendere in campo, seguito poco dopo da. 1.03, qualora perda con, non sarà più n.1 del mondo nella classifica ATP: Novak Djokovic tornerebbe davanti. 1.02 In caso di vittoria,resterebbe n.9 nel ranking ATP, ma supererebbe Tsitsipas nella Race, diventando n.4. 1.00 Di sicurodovrà evitare l’atteggiamento remissivo e arrendevole mostrato ieri da Taylor Fritz: l’americano è sembrato scendere in campo già sconfitto. 0.59 L’approccio e la volontà di lottare su ogni singolo punto saranno le chiavi di questa, a nostro avviso, controparte sempre 50-50: d’altronde lo dicono i ...

