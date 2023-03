Ita, il cda approva il piano industriale condiviso con Lufthansa. Mef: «Progresso nella direzione della partnership» (Di giovedì 30 marzo 2023) Il consiglio di amministrazione di Ita Airways ha approvato il piano industriale già condiviso con Deutsche Lufthansa AG. Lo comunica la compagnia in una nota. Il ministro... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 marzo 2023) Il consiglio di amministrazione di Ita Airways hato ilgiàcon DeutscheAG. Lo comunica la compagnia in una nota. Il ministro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Ita, il cda approva il piano industriale condiviso con Lufthansa. Cosa succede adesso? - StartMagNews : Ricavi per 1.576 milioni di euro e un Ebitda in negativo per 338 milioni di euro nel bilancio 2022 approvato dal cd… - ferpress : ITA Airways: il CDA approva il Progetto di Bilancio 2022 - - MD80it : ITA Airways: il CDA approva il Progetto di Bilancio 2022 - albertomarazzi : RT @sole24ore: ?? #Ita, rosso da oltre 500 milioni. Ultimatum della #Ue su #Alitalia. La compagnia chiude il 2022 con perdite oltre le attes… -

Il falò milionario di Ita Airways Ricavi per 1.576 milioni di euro e un Ebitda in negativo per 338 milioni di euro nel bilancio 2022 approvato dal cda di Ita Airways. Tutti i dettagli Un'infilata simile di brutte notizie non le si vedeva da tempo. Prima la Commissione europea ha concluso che il prestito di Stato di 400 milioni di euro concesso ... Sarà Sergio Ermotti a guidare la 'grande' UBS Il Cda di quello che è uno dei principali fornitori mondiali di assicurazione, riassicurazione e altre forme di trasferimento del rischio basate sull'assicurazione, avvierà la ricerca di un ... Ita Airways: ricavi per 1.576 mln, perdita netta 486 mln Roma, 28 mar. Nel 2022 Ita Airways ha registrato una perdita netta di 486 milioni di euro su cui leffetto del ... E quanto si legge nel comunicato diffuso al termine del Cda che ha approvato il bilancio. ... Ita: Cda approva piano industriale condiviso con Lufthansa Il Sole 24 ORE Ita, il cda approva il piano industriale condiviso con Lufthansa. Mef: «Progresso nella direzione della partnership» Il consiglio di amministrazione di Ita Airways ha approvato il piano industriale già condiviso con Deutsche Lufthansa AG. Lo comunica la compagnia in una nota. Il ministro dell'Economia e delle ...