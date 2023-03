Ibrahimovic, in tre anni 13 infortuni, due interventi e 68 partite saltate (Gazzetta) (Di giovedì 30 marzo 2023) Zlatan Ibrahimovic è stato costretto a fermarsi di nuovo. L’attaccante del Milan salterà la partita di campionato contro il Napoli e i quarti di Champions Legue sempre contro la squadra di Spalletti. Ibrahimovic si è fatto male in Nazionale: ha accusato un problema alla coscia che sarà valutato dal club rossonero di settimana in settimana. Potrebbe essere a rischio l’intero mese di aprile. La Gazzetta dello Sport ricostruisce il calvario di Ibrahimovic. Tornato a Milano nel gennaio 2020, lo svedese è stato costretto a fermarsi 13 volte finora, per un totale di 68 partite saltate. In mezzo, anche due interventi chirurgici e uno stop di nove mesi l’ultima volta. La rosea ripercorre tutti gli stop. In autunno il Covid gli ha fatto saltare tre settimane e le ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Zlatanè stato costretto a fermarsi di nuovo. L’attaccante del Milan salterà la partita di campionato contro il Napoli e i quarti di Champions Legue sempre contro la squadra di Spalletti.si è fatto male in Nazionale: ha accusato un problema alla coscia che sarà valutato dal club rossonero di settimana in settimana. Potrebbe essere a rischio l’intero mese di aprile. Ladello Sport ricostruisce il calvario di. Tornato a Milano nel gennaio 2020, lo svedese è stato costretto a fermarsi 13 volte finora, per un totale di 68. In mezzo, anche duechirurgici e uno stop di nove mesi l’ultima volta. La rosea ripercorre tutti gli stop. In autunno il Covid gli ha fatto saltare tre settimane e le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Ibrahimovic, in tre anni 13 infortuni, due interventi e 68 partite saltate (Gazzetta) Covid, infortuni muscolari… - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: ULTIM'ORA - Nuovo infortunio per Ibrahimovic: non giocherà nessuno dei tre Napoli-Milan - napolista : #Ibrahimovic salta le tre partite con il #Napoli, a rischio il mese di aprile Secondo quanto riporta Sky Sport, l'… - tuttonapoli : ULTIM'ORA - Nuovo infortunio per Ibrahimovic: non giocherà nessuno dei tre Napoli-Milan -