Under 21 | ci pensa Mulattieri

Termina con un successo per 2-0 contro la Serbia il primo dei due test dell'Under 21 di Paolo Nicolato e del capo delegazione Maauro Balata a pochi mesi dagli Europei in Georgia e Romania. Ci pensa l'attaccnte del Frosinone Mulattieri con una doppietta a regalare un successo meritato ai suoi, dominanti sin dalle prime battute ma allo stesso tempo spesso poco cinici in area di rigore. La prima fase dell'incontro è tutta all'insegna di Tommaso Baldanzi, che alla sua prima convocazione vuole immediatamente dimostrare al commissario tecnico di poter essere una pedina fondamentale il prossimo giugno. Il talento classe '03 arriva alla conclusione e si rende pericoloso per ben tre volte nei primi 10? di partita. Al 18? e poi al 23? è ancora lui a liberarsi bene in area di rigore, ma sul primo tentativo si immola Duric, mentre sul secondo ...

Doppietta di Mulattieri, l'Under 21 azzurra vince in Serbia BACKA TOPOLA (SERBIA) " Termina con un successo per 2 - 0 contro la Serbia il primo dei due test dell'Under 21 di Paolo Nicolato a pochi mesi dagli Europei in Georgia e Romania. Ci pensa Mulattieri con una doppietta a regalare un successo meritato ai suoi, dominanti sin dalle prime battute ma allo ... Under 21, Mulattieri trascina gli azzurrini: 2 - 0 in amichevole contro la Serbia L'I talia under 21 si impone per 2 - 0 contro Serbia nel primo dei due test in cui la formazione di Paolo ... A firmare la vittoria ci pensa Mulattieri con una doppietta. La prima fase dell'incontro è ...