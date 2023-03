Rottamazione cartelle esattoriali 2023 | i prospetti informativi non informano! Ecco perché vanno chiesti 2 volte

(Di sabato 25 marzo 2023): l’Agenzia delle Entrate – Riscossione mette a disposizione dei contribuenti un apposito servizio online, ovvero quello del “Prospetto informativo”, con il fine di facilitargli il compito di decidere se sia conveniente o meno aderire alla definizione agevolata e per conoscere quali debiti sono rottamabili (clicca qui per recarti all’interno del nostro ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Rottamazione cartelle. Se non si paga c’è la chance di rateazione - infoiteconomia : Rottamazione cartelle 2023, ecco perchè il prospetto informativo va chiesto 2 volte - DueMondiNews : ??Stralcio mini - cartelle, Confcommercio Spoleto sollecita il Comune ad aderire all’annullamento integrale ??Il pr… - CentroZampogna : #centroservizizampognasottosanti #rottamazionecartelle vi informiamo che tramite un professionista del settore vi f… - io_surf : RT @MARIAVENEZIANO3: #Piazzapulita sanatoria dei bambini è la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali cavallo di battaglia di Salvini -

... "disparità di trattamento per i contribuenti spoletini, tagliati fuori dallaquater!" La conversione in legge del decreto Milleproroghe ha potenziato lo stralcio delle mini...Ladelleesattoriali prevista dalla tregua fiscale è aperta anche ai contribuenti che avevano inizialmente aderito allater per poi fuoriuscirne per non aver pagato le ...Richiedendo, poi, un secondo prospetto a distanza di qualche giorno in quest'ultimo appariva l'elenco delleper le quali era possibile richiedere la. leggi anche...

Rottamazione cartelle Iva: non punibile chi paga le rate prima del dibattimento Altalex

Confcommercio Spoleto sollecita il Municipio ad aderire all’annullamento integrale. Il presidente Barbanera: 'Disparità di trattamento per i contribuenti' ...Un sostegno concreto per i consumatori di Marsala che potranno contare sull’importante assistenza dei legali di Adiconsum Palermo Trapani contro abusi, soprusi, contro i raggiri, le bollette pazze, pe ...