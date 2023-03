Francia, Maignan: “Volevo chiudere con un clean sheet” (Di sabato 25 marzo 2023) Il portiere del Milan e della Francia Mike Maignan ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al successo contro l'Olanda Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 marzo 2023) Il portiere del Milan e dellaMikeha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al successo contro l'Olanda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Prima di #Maignan in Francia-Olanda, l'ultimo rigore parato in Nazionale da un portiere del Milan risaliva al 19 gi… - aceinibitore : RT @Leviack88____: La Francia con maignan al posto di quella sedia ai rigori i mondiali li vinceva con la pipa - AlemilanistaFR : RT @FratelliRosson: #RossoneriInEurope -Francia-Olanda 4-0 Mike #Maignan 90' rigore parato #TheoHernandez 90' Olivier #Giroud entrato al 7… - MarcoM267 : RT @gippu1: Prima di #Maignan in Francia-Olanda, l'ultimo rigore parato in Nazionale da un portiere del Milan risaliva al 19 giugno 2005: D… - PianetaMilan : Francia, Maignan: “Volevo chiudere con un clean sheet” -