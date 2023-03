Studio 36, gli esperti in ingegneria civile a Rieti (Di venerdì 24 marzo 2023) Studio 36 è un’azienda di ingegneria civile situata nella provincia di Rieti, che si dedica a interventi su edifici esistenti, efficientamento energetico, monitoraggio energetico e rilievi con tecnologie avanzate come il laser scanner 3D. Grazie alla competenza tecnica, Studio 36 è abilitato ai sensi della UNIEN ISO 9712 per condurre studi termografici e dispone di strumenti professionali come termocamere e termoflussimetri. Studio 36: miglioramento energetico degli edifici Studio 36 progetta sistemi di isolamento, impianti fotovoltaici e impianti a pompa di calore, offrendo servizi completi per il miglioramento energetico degli edifici. L’azienda è stato fondata nel 2017 dall’ingegnere Matteo Rossi con l’obiettivo di creare un “contenitore” per diverse figure ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 marzo 2023)36 è un’azienda disituata nella provincia di, che si dedica a interventi su edifici esistenti, efficientamento energetico, monitoraggio energetico e rilievi con tecnologie avanzate come il laser scanner 3D. Grazie alla competenza tecnica,36 è abilitato ai sensi della UNIEN ISO 9712 per condurre studi termografici e dispone di strumenti professionali come termocamere e termoflussimetri.36: miglioramento energetico degli edifici36 progetta sistemi di isolamento, impianti fotovoltaici e impianti a pompa di calore, offrendo servizi completi per il miglioramento energetico degli edifici. L’azienda è stato fondata nel 2017 dall’ingegnere Matteo Rossi con l’obiettivo di creare un “contenitore” per diverse figure ...

