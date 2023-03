Sant'Antimo: gambe amputate, nessun colpevole. Le lacrime di Gaetano in tribunale (Di venerdì 24 marzo 2023) Clamorosa e del tutto inaspettata sentenza, che assolve per non aver commesso il fatto i tre imputati, Antonio Sgamato, 26 anni, Antimo Belardo, 28 anni (entrambi di Sant?Antimo), e Raffaele... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 marzo 2023) Clamorosa e del tutto inaspettata sentenza, che assolve per non aver commesso il fatto i tre imputati, Antonio Sgamato, 26 anni,Belardo, 28 anni (entrambi di), e Raffaele...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Sabato trasferta in casa del Sant’Antimo per il Basketball Lamezia - Andrea1994___ : @Laudantes Si fu veramente una bella cosa, oltre alla cerimonia innaugurale andai a seguire anche la pallanuoto all… - corrierelamezia : Sabato trasferta in casa del Sant'Antimo per il Basketball Lamezia - - LameziaInforma : Sabato trasferta in casa del Sant’Antimo per il Basketball Lamezia - teamservicesrl : Diamo il benventuo al nostro nuovo Team Service Point a Sant'Antimo (NA) ?? ?? Via Galileo Galilei 40/41 - 80029 San… -