Lukaku torna a segnare con il Belgio dopo un anno e mezzo

Stasera Romeluè tornato a segnare anche per i colori del suo Paese. Lo ha fatto al 35' della sfida di qualificazione ai prossimi Europei in casa del suo "nemico giurato", Zlatan Ibrahimovic, ...I MARCATORI Oltre alla maglia della Svezia, Ibra ritroverà in campo la sua nemesi: Romelu. L'attaccante dell'Inter e della Nazionale belga è reduce da una stagione finora deludente: un suo ...Zlatannella Friends Arena di Solna con la Svezia, sotto un timido sole primaverile, e si ... Cosa significa la presenza diNiente, è una partita normale'. Lei a Milanello ha giocato con ...

Inter, sarà rivoluzione in attacco: Lukaku torna in Inghilterra, Orsolini ... L'Interista

Con il Belgio non andava a segno dal 7 ottobre 2011, nella semifinale di Nations League persa contro la Francia. Stasera Romelu Lukaku è tornato a segnare anche per i colori del suo Paese. Lo ha fatto ...L’ultima volta, dopo aver segnato, Big Rom urlò: "I’m the f... best. Io, io". Ma il murale è stato cancellato. Alla Friends Arena torna il duello mancato a Milano ...