Gwyneth Paltrow: i ruoli più eleganti dell'attrice (Di venerdì 24 marzo 2023) Life&People.it Una vera icona di stile, delicata e raffinata, Gwyneth Paltrow è una delle attrici più eleganti del panorama cinematografico, anche nei suoi ruoli più "duri". Comparsa sugli schermi nel 1991, alla giovane età di 19 anni in "Shout" e "Hook – Capitan Uncino", si afferma nel mondo dello spettacolo nel 1995, con la partecipazione al film "Se7en", al fianco di Brad Pitt e Morgan Freeman. La biografia di Gwyneth Paltrow è un turbinio di amore per la famiglia, pellicole sensazionali, e iniziative, talvolta controverse, per la promozione del wellness. Una carriera lunga e forbita, che l'ha vista cimentarsi in ruoli distanti tra loro, come epoca e genere, in cui è riuscita a mantenere l'innata eleganza che la contraddistingue.

