Tbc | 1 | 6 mln di morti l' anno | Oms raddoppia gli sforzi per vincerla entro 2030

(Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) - La tubercolosi resta una delle principali infezioni killer nel mondo, con 1,6 milioni die milioni di contagi ognia livello globale, e un impatto enorme su famiglie e comunità. L'scorso, complice la pandemia di Covid-19, per la prima volta in quasi due decenni l'Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato una risalita dei casi di Tbc e di Tbc resistente ai farmaci, insieme a un aumento dei decessi. Oltre a Covid, altre crisi in corso come le guerre, l'insicurezza alimentare, i cambiamenti climatici e l'instabilità politica ed economica hinvertito il trend di anni di progressi compiuti nella lotta alla malattia, denuncia l'Oms che alla vigilia del 24 marzo - World Tb Day annuncia un raddoppio degliper vincere la malattia ...

Roma, 22 feb. - I super batteri sono peggio del Covid: 'ogni anno, nel mondo, le infezioni dovute a batteri resistenti agli antibiotici uccidono più dellae dell Aids messi insieme. Si stima che, nel mondo, i morti per batteri resistenti siano cinque milioni l'anno, ed è una crescita inarrestabile. Se andiamo avanti così, per alcuni microrganismi ...Roma, 22 feb. - I super batteri sono peggio del Covid: "ogni anno, nel mondo, le infezioni dovute a batteri resistenti agli antibiotici uccidono più dellae dell Aids messi insieme. Si stima che, nel mondo, i morti per batteri resistenti siano cinque milioni l'anno, ed è una crescita inarrestabile. Se andiamo avanti così, per alcuni microrganismi ...Roma, 22 feb. - I super batteri sono peggio del Covid: 'ogni anno, nel mondo, le infezioni dovute a batteri resistenti agli antibiotici uccidono più dellae dell Aids messi insieme. Si stima che, nel mondo, i morti per batteri resistenti siano cinque milioni l'anno, ed è una crescita inarrestabile. Se andiamo avanti così, per alcuni microrganismi ...