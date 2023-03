Brugge De Panne donne | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bicitv : @UAETeamADQ: oggi la Brugge-De Panne, domenica la #GentWevelgem - ALreturn78 : @ILENIALazzaro @Eurosport_IT La corsa si chiama brugge de panne ma io leggo DE MOEREN ahah - Fanta_Cycling : RT @ILENIALazzaro: Brugge De Panne women dalle 14.45 oggi live su Eurosport 2 e digital @Eurosport_IT #eurosportciclismo - ILENIALazzaro : Brugge De Panne women dalle 14.45 oggi live su Eurosport 2 e digital @Eurosport_IT #eurosportciclismo - sportface2016 : #BruggeDePanne, gli highlights: perfetto #Philipsen in volata, suicidio tattico di #Lampaert | VIDEO -

Festeggia il belga dell'Alpecin - Deceuninck, ma sulla graticola ci finisce il connazionale Lampaert, che scatta e taglia fuori dai giochi il proprio capitano ...Jasper Philipsen ha dimostrato di essere in splendida forma pure sul percorso di casa lungo 211km della- De. In una giornata caratterizzata dal tempo avverso, il belga ha fatto sua la 47a edizione della Bruges Classic battendo in volata l'olandese Olav Kooij e l'altro padrone di casa Yves .Il video con gli highlights della- De2023 , la classica belga dedicata ai velocisti con il suo percorso estremamente lineare e pianeggiante. A trionfare, in volata ma ristretta a quattro corridori, è il fenomenale ...

Brugge-De Panne 2023, Philipsen re sotto la pioggia! Kooij e Lampaert battuti Eurosport IT

Leggi anche: Dove vedere Brugge-De Panne 2023, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Eurosport