Mancini: “Quella di Vialli eredità da non disperdere, Inghilterra tra le più forti al mondo” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato nella conferenza stampa della vigilia del primo match valido per le qualificazioni a Euro 2024 che si disputerà in Germania. Domani, giovedì 23 marzo, infatti, gli Azzurri giocheranno contro l’Inghilterra alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli nel replay della finale di Wembley di Euro 2020 che ha visto trionfare l’Italia ai calci di rigore. Quella di domani sarà anche la prima gara senza Gianluca Vialli. «La sua è un’eredità preziosa, che non dobbiamo disperdere», ha detto il ct. Nonostante la striscia positiva aperta con gli inglesi (4 vittorie e 2 pareggi), Mancini getta acqua sul fuoco: «L’Inghilterra è una delle migliori squadre al mondo, ha dei giocatori straordinari. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il ct della Nazionale italiana Robertoha parlato nella conferenza stampa della vigilia del primo match valido per le qualificazioni a Euro 2024 che si disputerà in Germania. Domani, giovedì 23 marzo, infatti, gli Azzurri giocheranno contro l’alle 20.45 allo stadio Maradona di Napoli nel replay della finale di Wembley di Euro 2020 che ha visto trionfare l’Italia ai calci di rigore.di domani sarà anche la prima gara senza Gianluca. «La sua è un’preziosa, che non dobbiamo», ha detto il ct. Nonostante la striscia positiva aperta con gli inglesi (4 vittorie e 2 pareggi),getta acqua sul fuoco: «L’è una delle migliori squadre al, ha dei giocatori straordinari. ...

