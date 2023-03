Napoli, sforzo monstre per trattenere Osimhen: De Laurentiis pronto all'eccezione (Di martedì 21 marzo 2023) Come riportato da Repubblica ed. Napoli, sarà molto difficile per il Napoli prolungare il contratto - in scadenza nel 2025 - di Osimhen.... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Come riportato da Repubblica ed., sarà molto difficile per ilprolungare il contratto - in scadenza nel 2025 - di....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Napoli, sforzo monstre per trattenere Osimhen: De Laurentiis pronto all'eccezione: Come riportato da Repubblica ed.… - sembramanonsono : Sono giorni strani,come diceva Battiato. Altalenanti di umore,di cuore, di mente e di fisico. Il dolore della cosci… - CiccioCeras : @Fauntleroy1988 @GA7_Official @EdoardoMecca1 Ti chiedo uno sforzo mentale: a parti invertite (es. Juve Napoli) cosa… - Angela23763271 : RT @matteoricci: Oggi a #Napoli, nel giorno dell’Unità d’Italia, tanti sindaci dicono no all’autonomia differenziata. Serve uno sforzo per… - marinabeccuti : Napoli, Spalletti limita le rotazioni: vuole l'ultimo sforzo per poi gestire il vantaggio -