Traffico Roma del 20-03-2023 ore 20 | 00

(Di lunedì 20 marzo 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati se sei in coda lungo il tratto Urbano della A24 dalla tangenziale al Raccordo Code in uscita daanche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzo Cammino e via di Malafede in direzione di Austria e sulla via Flaminia tra Corso di Francia via di Grottarossa trafficata anche la tangenziale con code tra Corso di Francia e la Nomentana direzione San Giovanni e rallentamenti e code a tratti in direzione dello Stadio Olimpico tra il bivio per laL’Aquila e la Salaria in centro abbiamo coda in via del Muro Torto a scendere dal Galoppatoio a piazzale Flaminio sul Raccordo Anulare si incontrano code sulla carreggiata esterna per un incidente tra la via del mare e la Laurentina in interna invece abbiamo rallentamenti tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi a seguire tra Nomentana e La Rustica ma ...