Daniele Dal Moro arrabbiato è deluso: "La verità sul Grande Fratello deve uscire"

Stasera, lunedì 20 marzo 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Daniele Dal Moro, dopo aver lanciato velenose frecciate sui social alla produzione del reality show, ha deciso di vuotare il sacco sul suo rapporto con l'influencer Oriana Marzoli.

Daniele Dal Moro si sbilancia su Oriana Marzoli dopo l'eliminazione dal Gf Vip

A poche settimane dalla finale, Daniele Dal Moro è stato squalificato dal gioco. Una decisione, quella presa dalla produzione del Grande Fratello Vip, che ha fatto letteralmente innervosire il concorrente veneto. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, non ha perso occasione di lanciare dure frecciate al programma minacciando di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - DIMASSALUIGI1 : @_soleilandia_ oriana che piange per daniele. ma se il giorno che e uscito DANIELE LEI rideva e scherzzava. SIGNORI… - PozzuTu : @meandmilli In questo momento le finaliste sono fuori dal televoto, Oriana ha avuto spazio solo per la squalifica di Daniele -