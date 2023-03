(Di lunedì 20 marzo 2023) Redazione - Per la Corte d'Appello di Bologna, la scelta di lavorareper provvedere all'accudimento dei figli ormai grandi non è convincente.La donna ben avrebbe potuto aumentare l'orario di lavoro.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Addio all’indennità di accompagnamento di 527 euro al mese: sostituito dall’assegno unico, le novità - MICHELAPAGANI6 : RT @myrtamerlino: #Reddito addio, conferma il #Governo. Ma, e succede spesso, manca il foglio del come. Siamo a metà marzo e la tanto famig… - MarialisaChiar1 : RT @myrtamerlino: #Reddito addio, conferma il #Governo. Ma, e succede spesso, manca il foglio del come. Siamo a metà marzo e la tanto famig… - BoglioneCinzia1 : RT @myrtamerlino: #Reddito addio, conferma il #Governo. Ma, e succede spesso, manca il foglio del come. Siamo a metà marzo e la tanto famig… - ritagiuliani : RT @myrtamerlino: #Reddito addio, conferma il #Governo. Ma, e succede spesso, manca il foglio del come. Siamo a metà marzo e la tanto famig… -

La Canalis non ha chiesto alcundi mantenimento e punta sull'affidamento congiunto della figlia Skyler, 7 anni. Ma le motivazioni dell'cominciano a emergere. Incomprensioni e divergenze ...Per la Corte d'Appello di Bologna, la scelta di lavorare part - time per provvedere all'accudimento dei figli ormai grandi non è convincente. La donna ben avrebbe potuto aumentare l'orario di ...... perché tutto dipenderà dall'ammontare delle detrazioni che verranno riconosciute ad ogni famiglia in ragione del numero di componenti, ad oggi assenti perché assorbite dall'unico. Non è una ...

Addio assegno di mantenimento se l'ex sceglie il part-time Studio Cataldi

Per la Corte d'Appello di Bologna, la scelta di lavorare part-time per provvedere all'accudimento dei figli ormai grandi non è convincente.La donna ben avrebbe potuto aumentare l'orario di lavoro ...Molte le sue battaglie civili. Se ne ricorda una su tutte. Argomento del contendere: la Casa del Pellegrino che l'amministrazione Cariello aveva assegnato a un'associazione privata che si occupava di ...