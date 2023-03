Capello sui quarti di Champions | “Napoli favorito | l’Inter passa se si mette a giocare sul serio”

(Di sabato 18 marzo 2023) L’ex allenatore, Fabio, ha commentato il sorteggio deidi finale di UefaLeague 2022/23, concentrandosi sulle sfide delle italiane. Queste le sue parole nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport. Inizialmente sul derby tra Milan edichiara: “Per meil, però molto dipenderà dallo stato di forma di Theo e Leao ad aprile. Loro possono spezzare l’equilibrio”. Per quanto riguardainvece afferma: “Per me i neroazzurri sono favoriti, ma solo se si mettono asul. In Italiaè potenzialmente la squadra più forte d’Italia” SportFace.

