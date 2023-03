Amore tossico: come riconoscere i sintomi di una relazione malata (Di sabato 18 marzo 2023) Se pensi di vivere un Amore tossico oppure stai male ma non capisci per quale motivo, non tralasciare i segnali della relazione malata Gli amori tossici fanno impazzire perché creano dei picchi vertiginosi, in alto, così come in basso. Si diventa dipendenti a quelle scariche adrenaliniche in poco tempo ed è difficile dire basta anche quando si è toccato il fondo. A parlarne anche Roberta Fiore, psicoterapeuta e coordinatrice di Spazio Donna WeWorld di Napoli. Se pensi che non potrebbe mai succederti o se ci sei dentro ma non riesci a farti luce, devi ascoltare i segnali, per capire come riconoscerlo. Amore tossico, come riconoscere i segnali – grantennistoscana.itI campanelli d’allarme sono sempre tanti prima di ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 18 marzo 2023) Se pensi di vivere unoppure stai male ma non capisci per quale motivo, non tralasciare i segnali dellaGli amori tossici fanno impazzire perché creano dei picchi vertiginosi, in alto, cosìin basso. Si diventa dipendenti a quelle scariche adrenaliniche in poco tempo ed è difficile dire basta anche quando si è toccato il fondo. A parlarne anche Roberta Fiore, psicoterapeuta e coordinatrice di Spazio Donna WeWorld di Napoli. Se pensi che non potrebbe mai succederti o se ci sei dentro ma non riesci a farti luce, devi ascoltare i segnali, per capirericonoscerlo.i segnali – grantennistoscana.itI campanelli d’allarme sono sempre tanti prima di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... menadel20 : Antonella è stata rilevante con la stessa motivazione, in coppia con Edoardo , litigando un giorno si uno sempre.,… - machitisenti : RT @SalvoYlenia: Ma qst è convinta che il suo amore è così bello perché non si contengono perché non è razionale. No tesoro il tuo è un am… - SalvoYlenia : Ma qst è convinta che il suo amore è così bello perché non si contengono perché non è razionale. No tesoro il tuo… - WivaOnestini : RT @lindafornari: ANTONELLA PARLA DEL SUO AMORE COME QUELLO VERO SINCERO,MENTRE QUELLO DEGLI ALTRI NO,CARA ANTONELLA TI DO UNA NEW FLASH IL… - lindafornari : ANTONELLA PARLA DEL SUO AMORE COME QUELLO VERO SINCERO,MENTRE QUELLO DEGLI ALTRI NO,CARA ANTONELLA TI DO UNA NEW FL… -