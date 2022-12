Qualificazioni Wta Auckland 2023 | Errani avanza in finale | out Stefanini

Leggi su sportface

(Di sabato 31 dicembre 2022) Sarabatte in due set Vivian Yang e accede alladelleal Wta di. L’italiana, quarta testa di serie del tabellone, si impone in due set contro la padrona di casa, numero 806 al mondo: 6-1 6-4 il risultato. Partita mesa in discesa nel primo set grazie al break nel secondo game, arrivato al terzo tentativo in uno scambio da undici punti giocati. Il secondo set, invece, si è risolto nella parte centrale, dove, dopo il primo break di, è arrivato l’immediato contro break della neozelandese; la campionessa italiana ha però nuovamente strappato il servizio all’avversaria, e da lì è poi proseguita verso la vittoria. Nell’ultimo atto, decisivo per l’entrata nel tabellone principale,se la vedrà con ...