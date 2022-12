Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese | le frecciatine di Cecilia e Ignazio per l’ex cognato

Leggi su 361magazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) Al Gf Vip 7ha avuto delle pseudo storie che hanno tanto fatto parlare di lui, facendolo diventare protagonista di molte puntate del reality. A esprimere la loro idea sul suo percorso ci hanno pensatoRodriguez eMoserè un concorrente del Grande Fratello Vip 7 e non sono mancati dentro la Casa i riferimenti alla sua ex Belen Rodriguez. A lanciare una frecciatina aldai microfoni di Casa Chi ci ha pensato la coppia di futuri sposiRodriguez, sorella di Belen, eMoser, sua dolce metà. Nel loft di Cinecittànon ha parlato solo di Belen ma anche della sua ex cognata, definendola una persona bravissima. Ecco le parole ...