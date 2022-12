Concerto Capodanno Venezia 2023 | orario e diretta tv streaming

(Di sabato 31 dicembre 2022) Cresce l’attesa per ildidi, giunto alla ventesima edizione. Domenica 1 gennaio a dirigere il tutto sarà Daniel Harding, alla guida dell’orchestra e del coro del teatro La Fenice. Fra i solisti due talenti d’eccezione, il soprano Federica Lombardi e il tenore Freddie De Tommaso. Il programma musicale sarà come sempre diviso in due parti. La prima esclusivamente orchestrale e la seconda dedicata al melodramma. Proprio quest’ultima parte del programma sarà trasmessa intelevisiva da Rai1 alle ore 12.20 del giorno di, domenica 1 gennaio, e sarà poi riproposta in differita su Rai5 alle ore 18.45. Il, in programma in quattro repliche giovedì 29 dicembre 2022 ore 20, venerdì 30 dicembre alle ore 17, sabato 31 ...

Cronache Maceratesi

in musica a Spoleto. La notte di sabato 31 dicembre si torna in piazza per salutare il 2022 con Marco Ligabue ine a seguire dj set. Una serata all'insegna della musica, quindi, in ...Per chi vuole ballare e per chi vuole farsi incantare dai fuochi. Per chi vuole stare comodo in poltrona a teatro e per chi vuole ascoltare un. Per chi aspetta il 2023 in piazza e per chi comincia a brindare fin da mezzogiorno. Ecco servito il menu della notte di San Silvestro con tutto quel che c'è da fare fra Bologna e la via ... Dopo più di dieci anni, torna il concerto di Capodanno Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il pubblico ha premiato l'edizione 2022 dedicata al caro cantautore teramano Ivan Graziani, in attesa del brindisi con le band teramane e i concerti di Rappresentante di lista e Max Pezzali TERAMO - L ...