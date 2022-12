Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Il, una volta risolto il problema, si fermerà a Paola e non proseguirà fino a Reggio . Anche ilche percorre la tratta Napoli - Cosenza è in forte ritardo. Sarebbe dovuto arrivare a Paola ...Per restare agganciati aldelle migliori questa tendenza va invertita, l'Ascoli è sempre ... Buchel: "Marcel è statoper più di un mese per una fascite plantare, infortunio fastidioso. Nel ... Treno fermo sui binari ad Acquappesa: carrozze al buio. Tra i passeggeri una ragazza con disabilità VI Panico sui binari . I passeggeri del treno Intercity 561 (Roma-Reggio Calabria) sono fermi da quasi un'ora ad Acquappesa a causa di un guasto sulla linea: sono ...Un uomo di 30 anni è stato arrestato per aver sfasciato 3 treni e minacciato un macchinista. Una volta in caserma, ha dato uno schiaffo a un carabiniere e colpito un altro alla spalla. In un'ora è riu ...