“Puzzi di alcol” GF Vip 7 | Davide Donadei | accuse pesanti alla concorrente top

(Di venerdì 30 dicembre 2022) GF Vip,attacca Oriana Marzoli. Un altro scontro dentro la Casa tra i gieffini che negli ultimi tempi sono apparsi parecchio tesi. Giusto nelle ultime ore Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese sono stati protagonisti di una discussione che si è tramutata in una specie di rissa, verbale ma non solo. Aria pesante nella Casa dove sono avvenute cinque discussioni una dietro l’altra. La prima tra Oriana, Daniele e Antonino. A seguire ha detto la sua anche Edoardo Donnamaria che ha difeso la venezuelana e ha attaccato Antonino. Poi è intervenuta Antonella Fiordelisi che invece di sostenere il compagno ha deciso di difendere Antonino. A quel punto il padre di Luna Marì è stato attaccato duramente da Patrizia Rossetti dopo aver spifferato a tutti di conoscere le terribili cattiverie di Oriana e Alberto su tutti gli altri concorrenti. La ...

Terre Marsicane

Tuttavia c’è qualcosa che non quadra nella ripartizione dell’alcol in Casa e Davide Donadei ieri ha voluto farlo notare. Tuttavia non è l’unica volta in cui ieri notte Davide ha manifestato il suo mal ...