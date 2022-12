Per tecnici B Sudtirol e Cheddira sorprese | Frosinone e Reggina in A

(Di venerdì 30 dicembre 2022) PALERMO (ITALPRESS) –ledel campionato, mentree Genoa saranno le tre promosse nella massima serie. E' quanto emerge nel tradizionale sondaggio di metà campionato promosso dall'ITALPRESS coinvolgendo idi serie B (per il Cagliari ha risposto il ds Nereo Bonato, mentre non hanno risposto il tecnico del Genoa Alberto Gilardino, quello della Ternana Aurelio Andreazzoli). La squadra di Pierpaolo Bisoli, con 9 preferenze, risulta essere la squadra sorpresa del torneo precedendo(3), Bari e(2), Pisa (1). Il marocchino del Bari Walidè la rivelazione tra i giocatori con 8 preferenze, seguito da Fabbian della(5). Per i ...

Ti Consiglio

...aver "già profuso uno straordinario sforzo nelle attività di reclutamentole professionalità utili all'attuazione del Pnrr, con l'assunzione di circa mille esperti e di 2.800. ...In queste pre ci sonomilitari che stanno operando in tutta la nazioneripristinare gli allacci. Kiev sotto attacco dei droni russi Il dato crudo è che diverse esplosioni sono state ... ASL Roma 2: concorsi per 11 tecnici e programmatori, tempo ... E’ quanto emerge nel tradizionale sondaggio di metà campionato promosso dall’ITALPRESS coinvolgendo i tecnici di serie B (per il Cagliari ha risposto il ds Nereo Bonato, mentre non hanno risposto il ...Nella GURS Concorsi di venerdì 30 dicembre 2022 si dà notizia di un avviso dell'Asp di Agrigento e di due in quella di Siracusa.